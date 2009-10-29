Транспортный транс. В башкирском парламенте решили судьбу пассажирских перевозок

- Почему? – вопрошал с парламентской трибуны глава комитета Курултая по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству Наиль Кутлугильдин, в свое время ставший двигателем этих законопроектов. – Мы здесь собрались для того, чтобы решить – что нужно сделать и какие изменения внести в действующие документы, чтобы законы начали исполняться.

Выступавшие на высоком собрании пришли к решению, что изменения необходимы сразу в трех башкирских законодательных актах – кодексе об административных нарушениях и двух «транспортных» законах. Поправки будут вноситься уже в ноябре.

Неразвязочка вышла

Кроме того, у башкирских парламентариев есть надежда внести ответственность за нарушения правил перевозок и в российский КоАП. Поскольку мер воздействия на недобросовестных извозчиков не существует и в российском законодательстве.

По словам г-на Кутлугильдина, законодательных актов, регулирующих пассажирские перевозки, нет и ни в одной области страны, а это значит, что в каждом российском городе частные извозчики предоставлены сами себе. Вакханалия на дорогах будет продолжаться, пока законодательная власть России не сумеет объяснить всем участникам этого рынка правила игры. Федеральный же «транспортный» закон, который давно ждут в регионах, еще три года назад был принят депутатами Госдумы в первом чтении, но сегодня «заволокичен».

Башкирские депутаты стали первопроходцами, попытавшись в двух правовых документах упорядочить работу извозчиков и создать равные условия для работы на дорогах для всех автопредпринимателей. Парламентарии республики постарались четко прописать права и обязанности бизнесменов, работающих на рынке перевозок. В частности, народные избранники настояли, чтобы в законе обязательно оговаривалось – водителем пассажирского транспорта может быть человек, имеющий трехлетний опыт вождения на маршрутах, а таксисты обязаны выдавать пассажиру чеки за проезд.

- Принятые башкирские законы пытались обжаловать многие перевозчики, - рассказывает г-н Кутлугильдин. – Писали жалобы и Путину, и Медведеву, подавали на Курултай в суд. Во всех инстанциях признали нашу правоту, но зато частники выиграли время и до сих пор нормы принятых нами законов игнорируются.

Многие недостатки закона «Об организации транспортного обслуживания населения» выявились только сейчас. В частности, депутаты не учли, что проведения конкурсов требуют и междугородные перевозки, но пространство между населенными пунктами осталось вне закона. В этом документе парламентарии подробно прописали регулирование перевозок на межмуниципальных маршрутах, которые занимают на рынке не более 11%. Перевозки же в городском и пригородном сообщении разъяснения не получили и зачастую в мэриях не представляют, как правильно организовать эту работу.

По мнению же депутатов Курултая, проблема неисполнения закона в том, что муниципалитеты не желают приводить в порядок этот рынок услуг. Как заявляют парламентарии, в администрациях городов и районов в транспортных отделах работают люди «которые совмещают заботу о перевозчиках с другими обязанностями, не имеющими должного профессионального опыта и образования», а поэтому не способные организовать этот процесс. Потому нет и реально действующих муниципальных правовых актов, которые могли бы упорядочить городские перевозки.

Например, когда в Башкирии принимали «транспортный» закон, многие перевозчики настаивали, чтобы в правовой акт обязательно была внесена строка о том, что на одном маршруте должно работать не больше одного перевозчика. Иначе на «перенаселенной» линии начинается хаос. Понятно, что каждый частник мечтает выезжать на «прибыльную» дорогу, где всегда есть платежеспособный пассажир, вот и получается, что в центре города на остановке толпятся пассажирские машины, а где-то они не появляются и в часы пик.

Однако при принятии закона запрет на копирование линий более чем на 50% исчез из документа и сегодня только в Уфе полностью дублируют друг друга не менее 44 утвержденных мэрией маршрутов!

Так, по дороге ДОК-ЦУМ ходят сразу шесть номеров автобусов - 282-й, 288-й, 226-й, 272-й, 245-й, 271-й, а 248-й и 217-й так или иначе повторяют этот путь. Маршрут от ДК УМПО до Шакши «закрывают» еще пять: 71-й, 35-й, 221-й, 225-й, 299-й и 291-й. И этот список можно продолжать. Борются за людей аж 16 автопредпринимателей на линии, ведущей из ДОКа в микрорайон «Белореченский». Еще 16 номеров автобусов едет от улицы Мушникова на железнодорожный вокзал, 12 перевозчиков соревнуются на маршруте «17 больница – Трикотажная фабрика», 11 фирм отнимают друг у друга пассажиров по дороге от Автоцентра «ВАЗ» до ЦУМа, шесть на линии «Иммунопрепарат – Больница № 21». И этот список можно продолжать.

При таком раскладе никто из перевозчиков никогда не сможет заработать достаточно денег, чтобы тратить их на развитие, обновлять автопарки и создавать ремонтные базы. Гораздо легче в борьбе за пассажира устраивать гонки на дорогах.

Но кому выгодно создавать дублирующие линии? Думается, ответ очевиден – чиновникам муниципалитетов, которым отдана на откуп разработка паспортов маршрутов. И может быть правы депутаты: многим работников мэрий в силу непрофессионализма, нежелания разбираться в отрасли, а может и вовсе из-за корыстной заинтересованности проще проводить конкурсы, носящие лишь декларативный характер.

Человек и мотор

Однако кроме легальных перевозчиков, пытающихся соблюдать все требования властей, на рынке работает и масса нелегалов. А если верить начальнику башкирской Госавтоинспекции Динару Гильмутдинову, то «партизанов на дорогах» вдвое больше, чем тех, кто ведет цивилизованный бизнес.

- В Уфе исчезают пробки, когда МВД России объявляет операцию «Автобус» рассказывает Динар Загитович. – Это значит, что нелегалы попросту не выходят на работу, не желая быть пойманными за то, что разъезжают на технически неисправных транспортных средствах!

По словам г-на Гильмутдинова, в Башкирии зарегистрировано более 8000 пассажирских автобусов.

- Столько перевозчиков Уфе не нужно, - уверен главный гаишник республики. – Если нелегалы уйдут с рынка, на дорогах станет намного свободнее.

Кстати, по мнению автотранспортников, на улицах крупных городов, таких как Стерлитамак, Нефтекамск, Салават и Октябрьский, не говоря уже о столице Башкирии, исчезнут пробки, если микроавтобусы заменят пассажирские машины большой вместимости. В Татарстане пошли по такому пути, запретив в мегаполисах маломестные автобусы, но в Башкортостане пока нет инструментов влияния на армию «ГАЗелистов».

Динар Гильмутдинов уверяет, что и у инспекторов ГАИ отсутствуют какие-либо законодательные рычаги для приведения в чувство нелегальных перевозчиков. В этом году доведено до суда 35 уголовных дел, возбужденных против водителей, оказывавших пассажирам небезопасные услуги и выезжавших на линию на неисправных автобусах. Но если речь не идет об уголовном преступлении, милиционеры не имеют права мешать работе извозчика. До тех пор, пока нет четких законодательных норм, частнику не указ ни одно надзирающее и контролирующее ведомство.

- Во время наших проверок не раз выяснялось, что автокоммерсанты пользуются поддельными договорами с медучреждениями на проведение медосмотров и предоставляют ревизорами фиктивные бумаги, - говорит руководитель управления Росавтодорнадзора по РБ Валерий Куликов.

Любопытную историю поведал замглавы мэрии Стерлитамака Эрнс Рахматуллин: в прошлом году городские депутаты приняли беспрецедентное решение, ограничив доступ на рынок перевозок маломестным и изношенным автобусам. Документ, допускающий к конкурсу по распределению маршрутов только тех, кто готов был покупать автобусы европейского класса, создавать базы для их ремонта и заниматься подбором квалифицированных кадров, выдержал проверку в антимонопольной службе и надзорном ведомстве. Казалось бы, вот он, цивилизованный подход к безопасности дорожного движения – достаточно воли депутатского корпуса муниципалитета. Однако уже спустя некоторое время на дорогах Стерлитамака вновь появились в огромном количестве раздолбанные «ГАЗели», которые приехали перевозить стерлитян… из столицы Башкирии.

Уфимский предприниматель Сергей Колесников, обладая лицензией на право пассажирских перевозок, выписывал путевые листы всем желающим работать на дорогах Стерлитамака. За подобное нарушение закон предусматривает штраф в 100 рублей, зато г-н Колесников за каждую выданную путевку получал с водил, решивших подзаработать в чужом городе, не меньше тысячи рублей.

- Размер штрафных санкций несоизмерим с экономической выгодой, которую получают недобросовестные перевозчики, - констатировал Наиль Кутлугильдин. – Одна машина привозит хозяину только за один день около 3000 рублей.

- Цена нелегальной работы 200 рублей, - подтверждает глава Росавтодорнадзора Валерий Куликов. – За отсутствие лицензионной карточки наш инспектор может оштрафовать на 100 рублей и 100 рублей выпишет гаишник, и то, только в случае обнаружения технических неисправностей.

Стерлитамакская мэрия пыталась бороться с предприимчивым автобизнесменом всеми доступными способами, потратив год и пройдя все судебные инстанции. Когда высший Арбитражный суд запретил г-ну Колесникову заниматься прибыльным бизнесом, на улицы Стерлитамака выехали «ГАЗели» с путевками… от уфимского бизнесмена Зарипова, также имеющего лицензию на право перевозок. Сегодня по второму по величине городу Башкирии ездит 99 нелегальных автобусов, а в Салавате и вовсе 135!

- Насколько нам известно, Колесников объединился с Зариповым, - рассказывает Эрнс Юнирович. – Теперь, чтобы соблюсти закон, заново нужно проходить все ступени судебных тяжб, предъявляя исковые требования новому нарушителю.

- Что же вы выдаете лицензии людям, которые не готовы соблюдать законные нормы? – спрашивает г-н Толкачев у Валерия Куликова.

- Лицензии, о которых идет речь, выданы более трех лет назад, - отчитывается Валерий Вячеславович. – Признаю, что в свое время такие бумаги выдавались всем, кто имеет в собственности пассажирские машины. Сегодня отбор идет строгий, но и отозвать лицензию у проштрафившегося перевозчика мы не имеем права. Приостановить действие этого документа возможно лишь в случае, если предприниматель оказался виновен в ДТП, где погибли более пяти человек.

Интересно, что грубые нарушения – такие как поддельные бумаги медосмотра, почему-то закон не считает поводом для отзыва лицензии.

Правда, по словам главы башкирского Росавтодорнадзора, лишить права коммерсантов заниматься нечестным автобизнесом может суд. В этом году Фемида дисквалифицировала шесть автопредпринимателей и у одного отобрала лицензию. Но это капля в море, учитывая, что нарушителей тысячи.

С такси не повезет

Абсурдные и взаимоисключающие требования разных законодательных актов и позволяют выезжать на дорогу всем, кто хочет зашибить деньгу.

- Нужно что-то делать, - уверен депутат башкирского парламента Дмитрий Купцов. – И если республиканский закон не работает, то следует внести в него изменения, которых требует время.

Депутаты Курултая попыталась подсчитать, сколько денег крутится на башкирском рынке перевозок. По мнению Наиля Кутлугильдина – не менее миллиарда рублей.

- Есть ли возможность подсчитать, какие суммы уводят от налогообложения частные перевозчики? – поинтересовался у исполняющей обязанности заместителя руководителя управления налоговой службы по РБ Александры Костаревой спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

- По нашим подсчетам, около девяти миллионов долларов в год, - говорит дама. – Но вы всегда можете доложить нам, кто уходит от обязательных выплат – достаточно сообщить в налоговую инспекцию имя перевозчика и число машин, на которых он работает.

- Ради миллиарда рублей, которые не попадают в казну, стоит побороться, - уверен инициатор внесения изменений в башкирские «транспортные» законы Дмитрий Купцов. – На эти деньги можно построить 100 километров асфальтовых дорог, шесть школ, около пяти бассейнов. Почему кто-то на этом рынке честно выплачивает налоги, а кто-то уверен, что может работать только на себя?

Но пока налоговые инспектора вместе с депутатами ищут злостных неплательщиков, частники спокойно обворовывают казну.

- Экономический урон от деятельности нелегалов на рынке перевозок по всей России составляет не менее трех с половиной триллионов рублей, - уверен г-н Кутлугильдин.

В столице Башкирии нелегальные перевозчики объединились в общественную организацию – союз автопредпринимателей Уфы, и юристы союза денно и нощно доказывают власть предержащим, что для того, чтобы перевозить людей не нужно соблюдать никаких дополнительных требований – достаточно иметь лицензию. По мнению, нелегалов, называющих себя «звездочками», право на труд им гарантирует Конституция России, и никакие подзаконные акты не переплюнут Основной закон страны. К требованиям о выплате хотя бы налогов на фонд заработной платы в союзе относятся как к очередной помехе, которую создают «честным предпринимателям» власти.

- Каждый гражданин страны имеет право работать на себя, - уверен глава союза Олег Куляшов.

Любопытно, что частным извозчикам часто подыгрывает прокуратура. Не успели депутаты Курултая внести в закон о пассажирском транспорте строку о создании на территории республики единого реестра перевозчиков, чтобы сделать авторынок цивилизованным, как этот постулат тут же опротестовали в надзорном ведомстве, решив, что подобные условия противоречат законодательным актам, предписывающим свободу предпринимательства. Правда, перевозчики могут сами попросить занести себя в такой список.

- Ни одного добровольного заявления после протеста прокуратуры не поступило, - констатирует глава Минстройтранса Равиль Ибатуллин.

- Прокуратура вмешивается в перевозочный процесс, защищая права человека, - с болью говорят депутаты Курултая. – Но почему-то не задумываются о правах взрослых и детей, которых везет «свободный предприниматель». Ведь этот факт давно известен – частники не проходят медосмотра, не следят за техническим состоянием своих машин и подвергают опасности жизни пассажиров.

- О какой безопасности перевозок мы говорим, если в этом году свыше 40 водителей пассажирских автобусов задержали на работе в состоянии алкогольного опьянения? – вопрошает главный гаишник республики Динар Гильмутдинов.

По словам же главы Росавтодорнадзора Валерия Куликова, 80% всех аварий на пассажирском транспорте совершают нелегалы. Г-н Куликов считает, что контролировать автопредпринимателей нужно всем миром, привлекая и ГАИ, и МЧС, и прокуратуру и другие надзирающие ведомства. Пока же рабочие группы, состоящие из сотрудников Госавтоинспекции, Росавтодорнадзора и чиновников администраций есть только в Уфе, Стерлитамаке и Белорецке, в других городах и районах не видят смысла лишний раз проверять перевозчиков.

- На самом деле все просто, - говорит Дмитрий Купцов. – Если бы однажды нелегальную машину остановили проверяющие, попросили пассажиров выйти и идти до следующей остановки пешком, объяснив, что они воспользовались услугами недобросовестного перевозчика, то в следующий раз никто бы из них в такой автобус не сел. Нам хочется, чтобы опасность существования нелегалов поняли сами пассажиры, раз и навсегда отказавшись от нежелающих соблюдать правила водителей.

Кстати, иногда даже судебная власть не может разобраться, как должны действовать в отсутствие единого правового акта перевозчики.

- Мэрия Уфы обратилась в суд, чтобы лишить права работать на маршруте частного предпринимателя, не участвовавшего в городском тендере, - рассказывает замглавы администрации столицы Башкирии Рашит Саттаров. – Арбитражный суд РБ подтвердил незаконность такой работы, вынеся решение в нашу пользу. А Октябрьский суд Уфы почему-то занял абсолютно противоположную позицию, объяснив, что участие в конкурсах на право перевозок не обязательно.

На парламентских слушаниях представитель службы такси, руководитель фирмы «Мотор-сервис» Виталий Миронов, огорошил собравшихся заявлением, что из 2500 человек, работающих у него, только около 300 трудятся легально.

- Остальные просто выезжают на своих машинах, когда захотят, - был откровенен Виталий Владимирович.

И если такие откровения делает один из признанных лидеров уфимского такси, мечтающий создать некоммерческое партнерство работающих на легковых таксомоторах, то что говорить об остальных перевозчиках?

Наземные планы

- Проблем гораздо больше, чем способов их решения, - подвел итог трехчасовому заседанию Константин Толкачев.

Тем не менее, участники парламентских слушаний пришли к выводу, что башкирским «транспортным» законам требуется серьезная доработка.

- Мы и собрались здесь для выявления «узких мест» в законодательстве, - объясняет Наиль Кутлугильдин. – А иначе как понять – сформирована целостная нормативная база, а эффект при исполнении законов нулевой?

Интересную мысль высказал и руководитель «Автолайн» Ильвер Мухутдинов.

- Сегодня пенсионер лишен возможности выбирать перевозчика, и вынужден передвигаться только на государственных автобусах, - говорит Ильвер Ильгизарович. - Почему бы не дать возможность всем автокоммерсантам перевозить льготников?

Правда, директор «Уфалайна» пока не видит инструментов учета перевозки льготной категории граждан и предлагает переложить расходы на плечи обычных пассажиров.

- Стоимость билета для пенсионера будет десять рублей, а для тех, кто не имеет льгот – 15 или 20, - такой видит выход г-н Мухутдинов.

Добросовестные предприниматели уверены, что власти обязаны включить «зеленый свет» тем автоперевозчикам, которые соблюдают цивилизованные правила игры, обновляют автопарки, поддерживают отрасль и развивают дело.

Скорее всего, редакционная комиссия парламентских слушаний учтет и эти предложения. По крайней мере, уже подготовлен проект рекомендаций по усовершенствованию законодательства, причем не только для башкирских, но и российских парламентариев.

- Если понадобится, мы выйдем с законодательной инициативой в Госдуму, чтобы в КоАП РФ были внесены изменения об увеличении штрафов за безответственность частных перевозчиков, - пообещал Константин Толкачев. – Ужесточения наказания за безответственность на дорогах требует и республиканский кодекс об административных правонарушениях.

Народные избранники уверены, что за несоблюдение правовых норм в сфере пассажирских перевозок следует взимать не по 100 рублей, а по 2-3 тысячи с водителя-лихача, 10-20 тысяч с его руководителя и по 30-50 тысяч рублей с перевозчика.

- Это будет реальным рычагом воздействия, - убежден Наиль Кутлугильдин. – Других средств «излечения» этой отрасли, похоже, не существует.

Также депутаты намерены разработать механизм взаимодействия и координации органов исполнительной власти республики и контролирующих ведомств. Кроме того, народные избранники считают необходимым наделить контрольно-надзорными полномочиями в сфере безопасности перевозок Министерство строительства, архитектуры и транспорта РБ.

- Главная задача башкирского правительства – обеспечение безопасности людей, - согласен с будущей миссией глава Минстройтранса Башкирии Равиль Ибатуллин.

Также парламентарии надеются расширить перечень оснований для приостановления или аннулирования лицензий, которыми сейчас вовсю пользуются любители стричь купюры.

Народные избранники намерены навести порядок и в неравных условиях налогообложения, которым подвергаются перевозчики.

По словам и.о. замруководителя управления налоговой службы РБ Александры Костаревой, три государственных автопредприятия за девять месяцев заплатили 400 миллионов рублей налогов, в то время как все вместе взятые частные перевозчики Башкирии отдали в казну всего лишь 20 миллионов целковых. И это неудивительно. Ведь государственные перевозчики платят в бюджет ежегодно по 170 тысяч рублей только с одного автобуса или троллейбуса, в то время как индивидуальным предпринимателям одна машина обходится всего в 4761 рубль.

Александра Евгеньевна уверяет, что купили патенты на предпринимательскую деятельность на авторынке 435 человек, тогда как в ГАИ утверждают, что в Башкирии работает не менее 6000 извозчиков. 800 лицензий предпринимателям выдано в Росавтодорнадзоре, а сколько водителей пашут на обладателей разрешительных документов неизвестно никому, вот и теряет башкирская казна ежегодно миллиард целковых.

- Здесь есть чем заняться милицейскому управлению по налоговым преступлениям, - заметил Константин Толкачев.

По мнению депутатов Курултая, только равные фискальные условия для всех работающих на этом рынке создадут оптимальные условия для развития цивилизованных перевозок.

Уже в ноябре парламентарии собираются внести соответствующие изменения в башкирские «транспортные» законы.