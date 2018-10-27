mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Хотел избавить от боли: стало известно, почему под Уфой отец убил себя и своих детей

27 октября 2018, 21:09
СМИ удалось выяснить причины трагедии, случившейся вчера в Уфимском районе.

Как сообщают "Вести-Башкортостан" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, причиной шокирующей трагедии в садовом товариществе «Тюльпан» в Уфимском районе стало желание отца избавить детей от мук.

В предсмертной записке 35-летнего мужчины, который вчера вечером убил двух сыновей, девятилетних братьев-близнецов, и позже покончил с собой, говорилось, что он "хотел избавить детей от мучений". Как выяснилось, дети страдали аутизмом. При этом не уточняется, какая именно форма аутизма была у мальчиков.

также уточняют, что семья была благополучной и на учете у органов опеки не состояла; в момент инцидента мать находилась в столице Башкирии.

Материалы по теме
В Башкирии 35-летний отец задушил своих детей и покончил с собой
#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48