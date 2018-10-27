Хотел избавить от боли: стало известно, почему под Уфой отец убил себя и своих детей

В предсмертной записке 35-летнего мужчины, который вчера вечером убил двух сыновей, девятилетних братьев-близнецов, и позже покончил с собой, говорилось, что он "хотел избавить детей от мучений". Как выяснилось, дети страдали аутизмом. При этом не уточняется, какая именно форма аутизма была у мальчиков.