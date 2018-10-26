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В Башкирии 35-летний отец задушил своих детей и покончил с собой
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В Башкирии 35-летний отец задушил своих детей и покончил с собой

Вчера, 21:43ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Пресс-служба СК РБ.
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