В Башкирии 35-летний отец задушил своих детей и покончил с собой
Вчера, 21:43ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Пресс-служба СК РБ.
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Шокирующая трагедия произошла в Уфимском районе в одном из садовых товариществ сегодня, 26 октября.
Как рассказали в пресс-службе следственного комитета республики, 35-летний мужчина по неизвестной пока причине задушил двух девятилетних братьев-близнецов и затем покончил с собой.
На место оперативно выехали исполняющий обязанности руководителя следственного управления, руководитель отдела криминалистики, следователи-криминалисты, руководитель и следователи территориального следственного отдела, и сотрудники МВД по РБ. Они проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).
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