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В Уфе оперативника уголовного розыска осудят за «подработку» наркодилером

26 октября 2018, 12:21
Бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска районного отдела полиции обвиняется по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В январе 2018 года обвиняемый согласился на предложение коллеги, инспектора ППС, сбывать синтетические наркотики через «тайники-закладки», расположенные на подконтрольной им территории – в Советском районе Уфы.

Наркотики должны были продаваться бесконтактным способом с использованием «Telegram» для связи с наркопотребителями и электронных кошельков для получения оплаты.

В марте текущего года подозреваемого поймали. В квартире фигуранта уголовного дела и его автомобиле «BMW» было обнаружено и изъято около 2 граммов запрещенных веществ.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения.

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