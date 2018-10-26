В Уфе на Комсомольской сносят двухэтажки

Во избежание ЧС, в ветхих домах закрываются наглухо оконные проемы, подвальные помещения и входные группы. Но через какое-то время ограждения вновь взламываются. Если вы знаете о таких случаях, сообщайте по телефонам 282-30-63 (УГЗ Советского района), 272-16-10 (отдел коммунального хозяйства и благоустройства Советского района).