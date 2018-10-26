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В Уфе на Комсомольской сносят двухэтажки

26 октября 2018, 11:04
Далее планируется снос ветхих домов по улицам Обрывная, 32 и Мингажева, 127/2.

«Служба сноса и расселения» сносит ветхое жилье - двухэтажные дома по улице Комсомольская 89 и 91, сообщили в пресс-службе администрации города.

На месте ежедневно работают 12 человек и строительная техника. Далее планируется снос ветхих домов по улицам Обрывная, 32 и Мингажева, 127/2.

Во избежание ЧС, в ветхих домах закрываются наглухо оконные проемы, подвальные помещения и входные группы. Но через какое-то время ограждения вновь взламываются. Если вы знаете о таких случаях, сообщайте по телефонам 282-30-63 (УГЗ Советского района), 272-16-10 (отдел коммунального хозяйства и благоустройства Советского района).

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