В Уфе сносят очередной объект культурного наследия

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Речь идет об «Уфимской губернской земской управе», которая располагается на улице Цюрупы, 12.
Источник: Коммерсантъ-Башкортостан
В Уфе на улице Цюрупы, 12 сносят здание бывшего завода «Уфимкабель», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на очевидцев. Предположительно, речь идет о здании, которое является объектом культурного наследия «Уфимская губернская земская управа». Собственником здания является завод «Уфимкабель». Компания сдавала помещения в аренду. Как удалось выяснить Ъ-Уфа, сейчас предприятие планирует построить на этой территории коммерческую недвижимость.
Памятник был построен в 19веке.
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