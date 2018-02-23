В Уфе сносят очередной объект культурного наследия

В Уфе на улице Цюрупы, 12 сносят здание бывшего завода «Уфимкабель», сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на очевидцев. Предположительно, речь идет о здании, которое является объектом культурного наследия «Уфимская губернская земская управа». Собственником здания является завод «Уфимкабель». Компания сдавала помещения в аренду. Как удалось выяснить Ъ-Уфа, сейчас предприятие планирует построить на этой территории коммерческую недвижимость.