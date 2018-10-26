В Башкирии осудят бригадира за смерть 22-летнего монтажника

Обвиняемый был ответственным за производство строительно-монтажных работ при оборудовании системы водоснабжения в одном из микрорайонов города Нефтекамска и отвечал за соблюдение требований по охране труда и обеспечению безопасности труда при их выполнении. Мужчина допустил 22-летнего работника к выполнению работ по монтажу полиэтиленовых труб водоснабжения на дне траншеи, глубиной около 230 сантиметров и покинул место производства работ, не выполнив требования правил безопасности их производства.