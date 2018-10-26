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В Башкирии осудят бригадира за смерть 22-летнего монтажника

26 октября 2018, 11:03
Молодого человека завалило на дне траншеи, он скончался на месте.

51-летний работник строительно-монтажной организации признан виновным по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Обвиняемый был ответственным за производство строительно-монтажных работ при оборудовании системы водоснабжения в одном из микрорайонов города Нефтекамска и отвечал за соблюдение требований по охране труда и обеспечению безопасности труда при их выполнении. Мужчина допустил 22-летнего работника к выполнению работ по монтажу полиэтиленовых труб водоснабжения на дне траншеи, глубиной около 230 сантиметров и покинул место производства работ, не выполнив требования правил безопасности их производства.

На дне траншеи не были обеспечены отвод поверхностных и подземных вод, безопасная крутизна откосов, не были проверены состояния откосов и устойчивость грунта, отсутствовали крепления стенок. Из-за этого обвалился грунт стенки траншеи и рабочего завалило грунтом, в результате чего последний скончался на месте происшествия.

Обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления. Сейчас ему грозит крупный штраф.

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