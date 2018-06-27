В Башкирии рабочего насмерть завалило грунтом

23 июня в одном из микрорайонов Нефтекамска погиб 22-летний рабочий, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Молодой человек скончался в ходе проведения водоотвода при производстве землеройных работ по укладке труб водоснабжения. Грунт обвалился и работника, который был на дне канала, завалило. Несчастный скончался.