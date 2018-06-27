В Башкирии рабочего насмерть завалило грунтом

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Следователи проверят работы по соблюдению техники безопасности в организации, которой работал потерпевший.
23 июня в одном из микрорайонов Нефтекамска погиб 22-летний рабочий, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Молодой человек скончался в ходе проведения водоотвода при производстве землеройных работ по укладке труб водоснабжения. Грунт обвалился и работника, который был на дне канала, завалило. Несчастный скончался.
Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти погибшего. Проверят работы по соблюдению техники безопасности в организации.
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