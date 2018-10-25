В Башкирии эпидемия гриппа начнется в феврале-марте

Последний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии регистрировался с 5 февраля по 15 апреля (10 недель). За этот период гриппом и ОРВИ переболели 275, 3 тыс. человек или 6,8 процентов от общей численности населения республики. Доля детей среди заболевших превысила 65 процентов.