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В Башкирии эпидемия гриппа начнется в феврале-марте

25 октября 2018, 10:24
Распространение в республике получат три штамма вируса гриппа.

Два новых штамма вируса гриппа атакуют Башкирию в этом эпидемическом сезоне, эпидемия прогнозируется на февраль-март 2019 года, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Зухру Шагиеву.

"У нас традиционно эпидемический подъем наблюдается в январе-марте. Мы ожидаем, что в этом сезоне в феврале-марте будет подъем заболеваемости", - сказала Шагиева.

Распространение в регионе получат три штамма вируса гриппа: новые виды - A2 (H3N2) (Сингапур) и B (Колорадо) и циркулирующий с 2009 года А1(H1N1) (Мичиган, "свиной").

Последний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии регистрировался с 5 февраля по 15 апреля (10 недель). За этот период гриппом и ОРВИ переболели 275, 3 тыс. человек или 6,8 процентов от общей численности населения республики. Доля детей среди заболевших превысила 65 процентов.

Прошлая эпидемия была низкой интенсивности, с преимущественным поражением детского населения. Эпидемия была вызвана гриппом А(H1N1)2009 ("свиной"), в конце присоединился грипп B, отметил представитель ведомства.

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