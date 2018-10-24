В Уфе глава муниципалитета уехал на маршрутке с работы домой и потом устроил проверку

В администрацию Советского района Уфы поступают многочисленные обращения от жителей близлежащих домов. Горожане жалуются на неудобства, связанные со скоплением маршрутных такси под окнами жилых домов. Автобусы выделяют большое количество выхлопных газов, пассажиры используют контейнерные площадки жилых домов, подъезды и зеленые насаждения в качестве туалета, оставляя за собой мусор и грязь. В связи с круглосуточной парковкой автобусов и автомобилей коммунальные службы района не имеют доступа к очистке парковочных карманов от мусора, а зимой от снега. Муниципалитет отчитался, что регулярно мониторит данную ситуацию, таким образом, совместными усилиями удалось устранить две нелегальных остановки по улице Ленина и на бульваре Ибрагимова.