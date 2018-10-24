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В Башкирии в Стерлитамаке выявили девять "нелегальных" перевозчиков

24 октября 2018, 10:05
Всего перевозками имеют право заниматься четыре организации.

19 октября прокуратура республики вместе с сотрудниками Ространснадзора, МВД и Росгвардии провели проверку соблюдения законодательства о регулярных пассажирских перевозках на территории Стерлитамака, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверяющие остановили свыше 50 автобусов, выявив около 40 нарушений при осуществлении пассажирских перевозок и соблюдении правил дорожного движения.

Водители 9 транспортных средств работали нелегально, без карт маршрутов, еще двое не имели специальной лицензии на право заниматься предпринимательской деятельностью в области транспорта.

В том числе выявили 30 случаев нарушения водителями автобусов правил дорожного движения, в отношении каждого из них возбуждены административные дела. К примеру, один из перевозчиков был лишен водительских прав, а его коллега управлял транспортом, не прошедшим техосмотр. В нескольких автобусах проверяющие выявили неисправности.

Вопросы оптимизации транспортного обслуживания населения обсуждены с представителями администрации г. Стерлитамак и действующими перевозчиками в ходе рабочей встречи.

Напомним, осуществлять перевозки пассажиров в Стерлитамаке вправе четыре организации: МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», ГУП «Башавтотранс», ООО «Транспортник», ООО «Союз-Афган».

Ранее мы писали о транспортном коллапсе в Уфе и Благовещенске, связанном с проблемой нелегальных перевозчиков.

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Рустэм Башкирцев#Общество
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