В Башкирии в Стерлитамаке выявили девять "нелегальных" перевозчиков

В том числе выявили 30 случаев нарушения водителями автобусов правил дорожного движения, в отношении каждого из них возбуждены административные дела. К примеру, один из перевозчиков был лишен водительских прав, а его коллега управлял транспортом, не прошедшим техосмотр. В нескольких автобусах проверяющие выявили неисправности.