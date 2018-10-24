Росгеология: к 2035 году объемы нефтедобычи в России снизятся на 40%

Главной причиной снижения объемов добычи нефти станет истощение действующих месторождений. Речь идет о нефтяных скважинах в Западной Сибири. Ежегодные объемы добычи черного золота на них упадут с нынешних 300 миллионов тонн до 180 или даже до 146 миллионов тонн, заявил глава Росгеологии.