Росгеология: к 2035 году объемы нефтедобычи в России снизятся на 40%

В противном случае к 2035 году страна будет терять до 40% от ежегодного объема добычи нефти. Об этом пишет RNS.
Предполагаемое увеличение роли несырьевых отраслей не повлияет на снижение объемов нефтедобычи. В целом для экономики России последствия будут негативными, уверен глава Росгеологии.
Панов добавил, что правительство затрагивало данной тему на заседании, состоявшемся 18 сентября нынешнего года. Так объемы ежегодной нефтедобычи в стране могут сократиться с необходимых 570-600 миллионов тонн до 350-410 миллионов тонн.
Главной причиной снижения объемов добычи нефти станет истощение действующих месторождений. Речь идет о нефтяных скважинах в Западной Сибири. Ежегодные объемы добычи черного золота на них упадут с нынешних 300 миллионов тонн до 180 или даже до 146 миллионов тонн, заявил глава Росгеологии.
Руководитель ведомства отметил, что решением проблемы может стать инвентаризация запасов месторождений (свыше пяти миллионов тонн), увеличение объемов геологоразведочных работ и разработка мер налогового стимулирования недропользователей.