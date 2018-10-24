Кудрин: Россия может потерять 1,3 трлн рублей дивидендов госкорпораций

Проект бюджета на 2019-2021 годы предусматривает, что корпорации с участием государства должны отдавать российской казне не менее половины от своей прибыли. Практика последних лет показывает, что РФ до 2021 года может недополучить по дивидендам от госкорпорации 1,3 триллиона рублей, отметил Кудрин.