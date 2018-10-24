Кудрин: Россия может потерять 1,3 трлн рублей дивидендов госкорпораций

Поступление дивидендов в федеральную казну от госкорпораций находится под угрозой срыва. Об этом пишет RNS.
Проект бюджета на 2019-2021 годы предусматривает, что корпорации с участием государства должны отдавать российской казне не менее половины от своей прибыли. Практика последних лет показывает, что РФ до 2021 года может недополучить по дивидендам от госкорпорации 1,3 триллиона рублей, отметил Кудрин.
Глава Счетной палаты добавил, что разработанный депутатами Госдумы документ предусматривает профицит бюджета страны в следующем году в размере 1,93 триллиона рублей. Общий объем доходов федеральной казны должен составить 19,96 триллиона рублей, а объем дополнительных нефтегазовых доходов прогнозируется на уровне 3,369 триллиона рублей. Размер предполагаемых общих расходов бюджета в 2019 году должен быть равен 18,03 триллиона рублей.