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Кино для всей семьи: Уфимцы узнают, как прогулять школу с пользой

24 октября 2018, 18:01
В Уфе в «Галерее Арт» состоится премьера фильма с Франсуа Клюзе, звездой французской картины «1+1».

Известно, что Франсуа Клюзе впервые приехал в Россию, чтобы лично представить картину зрителям. Премьерные показы с участием Франсуа Клюзе пройдут в Москве и в Санкт-Петербурге.

«Как прогулять школу с пользой» — новый фильм известного мастера семейного кино и путешественника Николя Ванье, снявшего первую часть знаменитой кинотрилогии «Белль и Себастьян».

Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему в школе не учат. А именно — как жить в реальном мире. По крайней мере, если это мир леса. Здесь есть хозяин — мрачный граф, есть власть — добродушный, но строгий лесничий Борель, и есть браконьер Тотош — человек, решивший быть вне закона, да и вообще подозрительный и неприятный тип. Зритель не сразу узнает в этом бородатом лесном шамане холеного буржуа из фильма «1+1». Чью сторону выберет Поль: добропорядочного лесничего Бореля или браконьера Тотоша? А может, юный сорванец и вовсе станет лучшим другом надменному графу? Выбор Поля приводит его и зрителей к головокружительным приключениям!

Фильм можно посмотреть в уфимском кинотеатре «Галерея Арт».

#Новости#Надежда Валитова#Культура
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