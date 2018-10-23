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В Уфе жители заметили на улице медвежонка

23 октября 2018, 12:43
В Уфе по улице гулял медвежонок, сообщают «Вести-Башкортостан».

Медвежонок бегал в Шакше на улице Высоковольтная около дома №16. Через некоторое время животное видели на соседней улице Советов. На место оперативно выехали спасатели, полицейские, специалисты Минприродопользования и экологии РБ. Вероятно, испугавшись такого ажиотажа, медвежонок убежал в лес. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели тем временем напомнили о правилах безопасности при встрече с диким животным:

- Ни в коем случае не паникуйте. Звери чувствуют страх и отреагировать могут нападением. Не подходите близко — особенно это касается любителей селфи — не совершайте резких движений и не убегайте от животного. Уходите от него аккуратно и медленно, не теряя животное из виду. Как только вы окажетесь в безопасности, сразу же сообщите о происшествии.

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