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В Уфе определят самых талантливых и увлеченных гидов города

23 октября 2018, 09:43
На конкурсе экскурсоводы смогут поделиться инновационными туристическими маршрутами и привлечь таким образом еще больше гостей в город.

В Уфе пройдет конкурс «Уфа туристическая», направленный на поиск самых талантливых и увлеченных гидов столицы.

Первый очный этап конкурса стартует 23 октября 2018 года в 10:30 часов в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова. На данном этапе участники конкурса презентуют свой авторский экскурсионный маршрут.

Второй очный этап конкурса состоится 30 октября 2018 года в форме экскурсии по Национальному музею РБ. Участники продемонстрируют свои знания по истории Уфы, Республики Башкортостан, а также владение методикой показа и рассказа.

Конкурс пройдет по двум номинациям: обзорная экскурсия по Уфе и тематическая экскурсия по Уфе. Тематическая экскурсия обязательно должна быть связана с какими-либо событиями, известными людьми, определенным историческим периодом и прочее.

В конкурсе принимают участие действующие экскурсоводы, учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты вузов и старшеклассники.

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