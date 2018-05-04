В Уфе 5 мая пройдут бесплатные экскурсии в парке Победы

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В качестве гидов выступят призеры открытого городского конкурса среди экскурсоводов «Уфа туристическая».
Завтра, 5 мая, в уфимском парке Победы пройдет бесплатная экскурсия для всех желающих на тему «Наш вклад в Победу!». Об этом сообщили в администрации Уфы.
Для уфимцев и гостей столицы будут работать в качестве гидов представители детского центра туризма, краеведения и экскурсий «Зенит», которые стали призерами открытого городского конкурса среди экскурсоводов «Уфа туристическая».
Как обещают организаторы, в рамках экскурсии ее участникам предложат информацию о многих интересных и малоизвестных фактах, среди которых, разумеется, будут и значимые события Великой Отечественной войны и особенно вклад в победу, внесенный жителями Уфы и нашей республики.
Для участия в экскурсии нужно подойти в парк Победы 5 мая к 15.00.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей