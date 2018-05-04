В Уфе 5 мая пройдут бесплатные экскурсии в парке Победы

Завтра, 5 мая, в уфимском парке Победы пройдет бесплатная экскурсия для всех желающих на тему «Наш вклад в Победу!». Об этом сообщили в администрации Уфы.

Для уфимцев и гостей столицы будут работать в качестве гидов представители детского центра туризма, краеведения и экскурсий «Зенит», которые стали призерами открытого городского конкурса среди экскурсоводов «Уфа туристическая».

Как обещают организаторы, в рамках экскурсии ее участникам предложат информацию о многих интересных и малоизвестных фактах, среди которых, разумеется, будут и значимые события Великой Отечественной войны и особенно вклад в победу, внесенный жителями Уфы и нашей республики.