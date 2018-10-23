В Башкирии после переформатирования открылось 4 современных офиса Сбербанка

«Теперь в каждом из четырех офисов функционирует круглосуточная зона самообслуживания, где в любое удобное время можно получить наличные денежные средства, оплатить сотовую связь, квитанции за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, внести платежи по кредитам, в т.ч. по кредитам других банков, и многое другое. В них есть все необходимое для оказания различных банковских услуг – от открытия счетов и проведения денежных переводов до оформления кредитов и банковских карт, - говорит Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка».