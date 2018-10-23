«Норникель» cтал соучредителем Инновационного инжинирингового центра

Не менее активно «Норникель» сейчас развивает цифровые и IT- технологии, заключая сотрудничество с участниками этого рынка. Так, на прошлой неделе компания подписала соглашение со «Сколково», где она занимается созданием партнерского центра. Там будут разрабатываться и внедряться новые IT-технологии. Обе стороны убеждены, что партнерство принесет только положительный результат и даст стимул российской IT-отрасли активно развиваться.