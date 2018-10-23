«Норникель» cтал соучредителем Инновационного инжинирингового центра

Как сообщают «Новые известия», должность генерального директора «Инновационного инжинирингового центра» занимает Николай Колпаков. Он пояснил, что задачей центра должна стать интеграция кооперационных связей в сфере российского технологического инжиниринга.
Замдиректора департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук заявил, что ИИЦ – это своего рода интерфейс для взаимодействия с отечественными компаниями по решению четко поставленных задач.
Главная цель АНО «Инновационный инжиниринговый центр» – сформировать системный подход. Первоочередной задачей здесь должно стать выявление технологических проблем, стоящих перед российскими корпорациями, и их решение с опорой исключительно на силу отечественной мысли. Во-вторых, центр формирует кооперационные цепочки из российских предприятий, инжиниринговых и научных центров, чтобы создать технологические решения.
Не менее активно «Норникель» сейчас развивает цифровые и IT- технологии, заключая сотрудничество с участниками этого рынка. Так, на прошлой неделе компания подписала соглашение со «Сколково», где она занимается созданием партнерского центра. Там будут разрабатываться и внедряться новые IT-технологии. Обе стороны убеждены, что партнерство принесет только положительный результат и даст стимул российской IT-отрасли активно развиваться.