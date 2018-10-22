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В Башкирии в пожаре погибли два человека

22 октября 2018, 09:11
Причины возгорания устанавливают специалисты.

Пожар произошел в Ишимбае в двухкомнатной квартире трехэтажного кирпичного дома. Сообщение о возгорании поступило пожарным ближе к полуночи. На место для тушения пожара выехали 10 единиц техники и 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

К сожалению, не обошлось без жертв: после тушения пожара были обнаружены двое погибших. Общая площадь пожара 3 квадратных метра. Специалисты сейчас устанавливают причины возгорания. Специалисты уточняют, что в связи с произошедшим расселения дома не требуется.

#Новости#Марат Гареев#Происшествия
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