В Башкирии в пожаре погибли два человека

Пожар произошел в Ишимбае в двухкомнатной квартире трехэтажного кирпичного дома. Сообщение о возгорании поступило пожарным ближе к полуночи. На место для тушения пожара выехали 10 единиц техники и 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.