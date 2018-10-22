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В Башкирии угонщик «скорой помощи» сел на два года

22 октября 2018, 16:20
Мужчина пытался разобрать автомобиль на запчасти в собственном гараже, когда его поймали полицейские.

40-летний житель Мелеуза признан виновным по статьям «Кража» и «Похищение у гражданина паспорта или иного важного личного документа», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В июле 2018 года обвиняемый похитил автомобиль скорой помощи с территории районной больницы. Ключи находились в салоне – мужчина сел за руль, включил проблесковые маячки и беспрепятственно выехал с охраняемой территории медицинского учреждения.

Угонщик работал автомехаником в гараже – там он и начал разбирать карету скорой помощи на запчасти, после чего был задержан полицейскими.

Через неделю мужчина в поселке Нугуш похитил из припаркованного автомобиля паспорт гражданина РФ и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Ранее гражданин уже был судим за кражи и совершил очередное преступление во время условного осуждения, в котором признал свою вину.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

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