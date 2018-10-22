В Башкирии малоимущую мать с ребенком пытались оставить без питания

Ребенок находился на полном искусственном вскармливании, а его малоимущая мать имела право на бесплатное получение детского питания, однако в мае и июне текущего года ребенка на обеспечивали молочной смесью, а в апреле и июне ему вовсе не выписали рецепты на бесплатное получение лекарственных препаратов по назначению врача.