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В Башкирии малоимущую мать с ребенком пытались оставить без питания

22 октября 2018, 11:07
Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении социальных прав ее новорожденного сына, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок находился на полном искусственном вскармливании, а его малоимущая мать имела право на бесплатное получение детского питания, однако в мае и июне текущего года ребенка на обеспечивали молочной смесью, а в апреле и июне ему вовсе не выписали рецепты на бесплатное получение лекарственных препаратов по назначению врача.

В адрес главврача районной больницы внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения. После его рассмотрения маме предоставили недостающее детское питание в количестве восьми упаковок и организовали надлежащее обеспечение младенца молочной смесью и лекарствами.

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