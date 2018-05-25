Малоимущей уфимке с ребенком не выдавали бесплатное детское питание

Согласно республиканскому закону, малоимущим семьям, у которых есть дети до трех лет, должны выдавать детское питание бесплатно. Центр детского и диетического питания решил по другому и отказала уфимке. Вое решение они обосновали решением городского Совета, предусматривающее бесплатное выделение продуктов молочной кухни только для детей до 1,5 лет. Однако они не учли, что указанный документ предоставляет лишь дополнительные меры социальной поддержки и должен исполняться наряду с Постановлением Правительства республики об обеспечении продуктами детского питания малышей до 3-х лет.