В Башкирии мамы грудничков не получают льготное питание по полгода

В республике вновь обострилась проблема поставок молочного питания для грудничков из многодетных и малоимущих семей.

На отсутствие поставок пожаловалась жительница Стерлитамака. Как следует из письма, адресованного в госкомитет по делам юстиции, молодая мама не получает молочное питание с июня месяца.

В минздраве республики ситуацию оперативно не прокомментировали. В начале этого года Медиакорсеть уже писала об отсутствии льготного питания, но после публикации минздрав официально заявил о проведении закупочных процедур и начала поставок. Сегодня в ведомство направлен новый официальный запрос.

Многодетный отец из Уфы Рустем Абдюшев, который отстаивал в судах право на получение молочной кухни, утверждает, что так дело в последние годы обстоит по всей республике.

- Я общаюсь и переписываюсь со многими родителями по республике, ситуация не меняется с 2014 года, - пояснил Медиакорсети Абдюшев. - Согласно постановлению правительства от 12 января 2007 года питание должно выдаваться детям до трех лет за счет средства регионального бюджета. В Уфе молочную кухню для детей до 1,5 лет оплачивает также муниципалитет, смеси и каши за счет республиканского бюджета можно получить только через суд. Если он выносит решение, минздрав заключает персональный договор, и уже вынужден выдавать это питание.

Получается, в частности, в Уфе до 1,5 лет дети должны получать двойную порцию, а после трех одну. В итоге до 1,5 лет получают за счет муниципалитета, а после - ничего. И при этом еще Хамитов недавно заявил, что молочные кухни в Уфе плохо работают. Как раз-таки в Уфе только муниципалитет и работает, а республика нет.