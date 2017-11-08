В Башкирии мамы грудничков не получают льготное питание по полгода
На отсутствие поставок пожаловалась жительница Стерлитамака. Как следует из письма, адресованного в госкомитет по делам юстиции, молодая мама не получает молочное питание с июня месяца.
В минздраве республики ситуацию оперативно не прокомментировали. В начале этого года Медиакорсеть уже писала об отсутствии льготного питания, но после публикации минздрав официально заявил о проведении закупочных процедур и начала поставок. Сегодня в ведомство направлен новый официальный запрос.
Многодетный отец из Уфы Рустем Абдюшев, который отстаивал в судах право на получение молочной кухни, утверждает, что так дело в последние годы обстоит по всей республике.
- Я общаюсь и переписываюсь со многими родителями по республике, ситуация не меняется с 2014 года, - пояснил Медиакорсети Абдюшев. - Согласно постановлению правительства от 12 января 2007 года питание должно выдаваться детям до трех лет за счет средства регионального бюджета. В Уфе молочную кухню для детей до 1,5 лет оплачивает также муниципалитет, смеси и каши за счет республиканского бюджета можно получить только через суд. Если он выносит решение, минздрав заключает персональный договор, и уже вынужден выдавать это питание.
Получается, в частности, в Уфе до 1,5 лет дети должны получать двойную порцию, а после трех одну. В итоге до 1,5 лет получают за счет муниципалитета, а после - ничего. И при этом еще Хамитов недавно заявил, что молочные кухни в Уфе плохо работают. Как раз-таки в Уфе только муниципалитет и работает, а республика нет.
Напомним, на прошлой неделе на личном приеме у главы региона побывала молодая мама из Уфы, которая пожаловалась на плохую работу молочной кухни. Рустэм Хамитов признал, что эта проблема стоит остро. Однако вину за это он возложил на муниципалитеты, отметив при этом, что раньше они работали хорошо.