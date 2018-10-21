В Башкирии ищут родственников снохи Мажита Гафури

История приобретения этого дома заслуживает отдельного внимания, ведь Гусман Лукманов приобрел этот особняк у вдовы купца Винокурова, а после приобретения дома оставил проживать в нем вдову с детьми, выделив для них несколько комнат, а также помогал этим детям с получением классического образования. В настоящее время кирпичный двухэтажный особняк является объектом культурного наследия регионального значения, находится под государственной охраной как памятник архитектуры и истории «Дом жилой Винокурова. 1900-е гг.». После революции Гусман Лукманов подарил особняк городу для открытия детского сада. 24 марта 1918 г. в особняке состоялось открытие детского сада №19, который функционирует в нем и по настоящее время.