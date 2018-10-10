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Posted 10 октября 2018, 06:22

Published 10 октября 2018, 06:22

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

В Уфе подорожал проезд на одном из маршрутов

10 октября 2018, 06:22
Речь идет о маршруте №236, который идет через сады, Федоровку и Базилевку.

В Уфе подорожал проезд на маршруте №236 «Ледовый дворец Уфа-Арена – станция Шакша». Об этом сообщают горожане в соцсетях.

С середины сентября в Уфе подорожал проезд на маршрутках №240, 257, 277, 272, 249.

В администрацию города жалуются на увеличение стоимости проезда на общественном транспорте. К примеру, проезд вырос сразу на 20 процентов в автобусах №236 – с 50 рублей до 60. Маршрутка едет через сады, Жилино, Федоровку и Базилевку.

#Рустэм Башкирцев#Город#Новости
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