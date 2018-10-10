В Уфе подорожал проезд на одном из маршрутов

В администрацию города жалуются на увеличение стоимости проезда на общественном транспорте. К примеру, проезд вырос сразу на 20 процентов в автобусах №236 – с 50 рублей до 60. Маршрутка едет через сады, Жилино, Федоровку и Базилевку.