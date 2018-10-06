В Уфе 100-летие уголовного розыска отметили концертом полицейской самодеятельности

В зале присутствовали руководители подразделений МВД и приглашенные руководители других правоохранительных органов и органов исполнительной и законодательной власти республики, которые также не произнесли приветственные речи и вручили от своих ведомств награды и грамоты особо отличившимся сотрудникам.