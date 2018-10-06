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Posted 6 октября 2018, 06:00

Published 6 октября 2018, 06:00

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

В Уфе 100-летие уголовного розыска отметили концертом полицейской самодеятельности

6 октября 2018, 06:00
Особо отличившиеся сыщики получили заслуженные награды.

Накануне, 5 октября, в актовом зале МВД по РБ прошла торжественная церемония, приуроченная к 100-летнему юбилею российского уголовного розыска.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Роман Деев выразил слова благодарности личному составу за добросовестный труд и вручил ведомственные награды оперуполномоченным уголовного розыска за заслуги в раскрытии преступлений.

В зале присутствовали руководители подразделений МВД и приглашенные руководители других правоохранительных органов и органов исполнительной и законодательной власти республики, которые также не произнесли приветственные речи и вручили от своих ведомств награды и грамоты особо отличившимся сотрудникам.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, который, несмотря на круглую дату, обошелся без участия модных звезд эстрады. А был проведен Культурным центром МВД республики, с участием артистов и оркестра ведомства.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Юбилеи
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