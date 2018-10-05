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В Башкирии выходные будут дождливыми и холодными

5 октября 2018, 09:37
В субботу и воскресенье, 6 и 7 октября, в Башкирии пройдут небольшие дожди, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

6 октября температура воздуха днем составит +5+10°C, а ночью опустится до +1°C. Ветер будет северо-западным умеренным с порывами до сильного. Пройдут небольшие дожди местами до умеренных.

7 октября температура днем будет +8+13°C, ночью до -3°C. Ожидаются местами дожди. Ночью и утром в воскресенье в восточных районах республики пройдет снег.

На сегодня, 5 октября, синоптики дали следующий прогноз: днем +10+15°C, ночью +5°C. Пройдет дождь, местами небольшой, днем по юго-востоку сильный. Ветер юго-западный умеренный, западный умеренный с порывами до сильного.

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