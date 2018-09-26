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В Уфе состоится мультимедийное шоу о динозаврах для всей семьи «МультиЗавры»

26 сентября 2018, 07:33
Жители и гости города смогут окунуться в виртуальный мир динозавров и узнать о древних рептилиях больше.

Мечтаете отправиться в незабываемое путешествие на таинственный остров? Телепортируйтесь вместе с нами! Мультимедийное шоу «МультиЗавры»! Это виртуальное путешествие в мир динозавров, где у каждого зрителя есть шанс узнать все подробности из жизни древних рептилий и выполнить очень сложную миссию – спасти остров от огненного вулкана!

Необычные локации, ожившая инсталляция, уникальные светодиодные браслеты, которые были использованы на лучших европейских шоу, всё это создаст ощущение полного погружения в мир юрского периода.

Окунитесь в мир динозавров!

Ждем вас 5 октября в ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50).

Начало шоу в 13:00 и в 19:00. Билеты на сайте: https://ufa.kassir.ru/detyam/multizavryi

#Новости#Надежда Валитова#Город
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