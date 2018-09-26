В Уфе состоится мультимедийное шоу о динозаврах для всей семьи «МультиЗавры»

Мечтаете отправиться в незабываемое путешествие на таинственный остров? Телепортируйтесь вместе с нами! Мультимедийное шоу «МультиЗавры»! Это виртуальное путешествие в мир динозавров, где у каждого зрителя есть шанс узнать все подробности из жизни древних рептилий и выполнить очень сложную миссию – спасти остров от огненного вулкана!