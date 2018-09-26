В Уфе состоится мультимедийное шоу о динозаврах для всей семьи «МультиЗавры»

Мечтаете отправиться в незабываемое путешествие на таинственный остров? Телепортируйтесь вместе с нами! Мультимедийное шоу «МультиЗавры»! Это виртуальное путешествие в мир динозавров, где у каждого зрителя есть шанс узнать все подробности из жизни древних рептилий и выполнить очень сложную миссию – спасти остров от огненного вулкана!
Необычные локации, ожившая инсталляция, уникальные светодиодные браслеты, которые были использованы на лучших европейских шоу, всё это создаст ощущение полного погружения в мир юрского периода.
Окунитесь в мир динозавров!
Ждем вас 5 октября в ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50).