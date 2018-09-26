mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе пройдет чемпионат по ходьбе на руках

26 сентября 2018, 12:27
В Уфе он состоится уже во второй раз.

6 октября в Уфе состоится Чемпионат по ходьбе на руках (HSW BATTLE 2018), сообщил его организатор Руслан Садыков.

Руслан Садыков - спортивный блогер, участник проекта «Русский Ниндзя», в свое время он прошёл один километр на руках, протащил 3-х тонный автомобиль в стойке на руках и со штангой на плечах поднялся на гору Иремель.

Это третий по счету чемпионат в России, один раз он проходил в Санкт-Петербурге, а в Уфе проводится уже во второй раз. На сегодня подано более 20 заявок на участие, причем соревноваться будут как мужчины, так и женщины.

Подать заявку и принять участие в чемпионате может любой желающий. Участие в нем бесплатное, как и вход для зрителей. Заявки на участие еще принимаются в группе Вконтакте.

Чемпионат по ходьбе на руках состоится в ФИТНЕС-АРЕНА 3000 ( ул. Менделеева 134/7) 6 октября в 15:00.

- Я организовал такой чемпионат для популяризации ходьбы на руках, я обожаю стойку на руках, - рассказал Медиакорсети Руслан Садыков. – Хочу через год установить рекорд Гиннеса в Москве по количеству людей, которые одновременно сделают стойку на руках.

Турнир будет проходить в три этапа. Участникам предстоит показать свое умение держать баланс, обходя различные препятствия.

Материалы по теме
Рукопашники посвятили свой турнир в Уфе Дню ПобедыПотом и кровью: в Уфе прошёл турнир по смешанным единоборствамВ Уфе состоялся турнир силачей Эльбруса Нигматуллина «Батыр Башкортостана»
#Новости#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48