В Башкирии в подъезде дома из-за «веселящего газа» скончался 14-летний подросток

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, мертвым подростка нашла жительница дома. Парень лежал в подъезде одного из домов Стерлитамака около 16 часов вчера, 25 сентября. Женщина сразу вызвала скорую помощь. Но, когда врачи приехали на место, молодой человек уже перестал подавать признаки жизни. Предположительная причина смерти – отравление неустановленным веществом. Следователями уже назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.