Транспортный форум в Уфе: к 2030 году смертность в ДТП достигнет нулевой отметки

- Основных направлений несколько. Это увеличение доли дорог, соответствующих нормативам, таких должно быть не менее 50%. По Башкирии в планах этот показатель равен 57,8% Далее снижение дорог, работающих с перегрузками, на 10 % минимум. Количество ДТП должно быть снижено в 2 раза, смертность должна быть снижена в 3,5 раза, - говорит Игорь Старыгин.