В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

В грядущем месяце жители республики будут отдыхать на день больше, чем обычно. 11 октября в Башкирии отмечают День республики. Получается, что четверг, 11 октября, будет выходным днем, а 10 октября всех ждет сокращенный рабочий день: уйти домой можно будет раньше на один час.