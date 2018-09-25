mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В октябре жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

25 сентября 2018, 10:53
11 октября в Башкирии отмечают День республики.

В грядущем месяце жители республики будут отдыхать на день больше, чем обычно. 11 октября в Башкирии отмечают День республики. Получается, что четверг, 11 октября, будет выходным днем, а 10 октября всех ждет сокращенный рабочий день: уйти домой можно будет раньше на один час.

Напомним, 11 октября Башкирия празднует День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете.

Материалы по теме
У жителей Башкирии в октябре будет выходной в середине неделиДень республики: Золотая осень, единство России, повод выпить или выходной
#Новости#Праздник#Выходные дни#Виктория Куприянова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48