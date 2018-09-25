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В Башкирии бульдозерами сравняли с землей кладбище под видом благоустройства

25 сентября 2018, 12:46
Тревожная ситуация сложилась в Бураевском районе республики.

Накануне, 24 сентября, в группе «Подслушано в Бураево» появился видеоролик с сообщением о том, что неизвестные разрушили бульдозерами кладбище.

Автор ролика утверждает, что к происшедшему имеет отношение местное руководство.

- У многих тут похоронены предки, в том числе, ветераны войны. Приедешь навестить родную могилку и не найдешь ее теперь, - посетовал автор видеоролика.

Когда корреспонденты попытались получить комментарии у представителя совета Бураевского района, чиновник пояснил, что на кладбище проводится благоустройство, поскольку территория со временем поросла лесом. По его словам, решение о вырубке деревьев принимали сельчане на своем сходе. Тендер на благоустройство кладбища по программе поддержки местных инициатив выиграл подрядчик из Сибая. Все работы должны быть завершены до конца года. Знали ли сельчане при принятии решения, что по могилам проедут бульдозеры, не уточняется.

Медиакорсеть обратилась за разъяснениями к главе Бураевского района Борису Нурисламову.

- Данная информация не соответствует действительности. Никакого вандализма на кладбище не было. Указания от администрации района сравнять земли не было. Был сход граждан, которые приняли решение о благоустройстве территории. Объявлены торги, выиграла их компания из Сибая. Их представителей мы ищем до сих пор по всей республике. Судя по всему, кому-то надо побудоражить положение дел в районе, - прокомментировал чиновник.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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#Благоустройство#Татьяна Майорова,#Видео
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