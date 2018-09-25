В Башкирии бульдозерами сравняли с землей кладбище под видом благоустройства

- Данная информация не соответствует действительности. Никакого вандализма на кладбище не было. Указания от администрации района сравнять земли не было. Был сход граждан, которые приняли решение о благоустройстве территории. Объявлены торги, выиграла их компания из Сибая. Их представителей мы ищем до сих пор по всей республике. Судя по всему, кому-то надо побудоражить положение дел в районе, - прокомментировал чиновник.