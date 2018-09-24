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В Уфе в ТЦ «Июнь» откроется контактная выставка обезьян с роботом-экскурсоводом

24 сентября 2018, 12:20
У гостей зоопарка будет возможность пообщаться с животными, покормить их и даже погладить.

На выставке будет работать робот-экскурсовод Гена, все желающие также смогут нарисовать 3D-рисунок, взять его с собой домой, сделать памятный кадр и получить массу положительных эмоций от общения с очаровательными обезьянками: мартышками, саймири, лори, лемурами, макаками и другими животными.

Ловелас Роберт, король Джулиан, собственной персоной, малышка Алиса, а также самый быстрый и самый миловидный на свете зверек - Лорик, никого не оставят равнодушным. B помещении выставки всегда чисто. Обезьянки регулярно проходят медицинский осмотр, прививаются, за ними следят доктор и сотрудники выставки. Поэтому в гости к животным можно приходить даже с маленькими детьми.

Выставка с 20 сентября, в ТЦ "ИЮНЬ", по ул.Комсомольская, 112, на 3-м этаже.

Ежедневно с 11.00 до 20.00. 266-68-45.

#Новости#Надежда Валитова#Город
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