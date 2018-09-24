В Уфе в ТЦ «Июнь» откроется контактная выставка обезьян с роботом-экскурсоводом

Ловелас Роберт, король Джулиан, собственной персоной, малышка Алиса, а также самый быстрый и самый миловидный на свете зверек - Лорик, никого не оставят равнодушным. B помещении выставки всегда чисто. Обезьянки регулярно проходят медицинский осмотр, прививаются, за ними следят доктор и сотрудники выставки. Поэтому в гости к животным можно приходить даже с маленькими детьми.