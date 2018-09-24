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В Уфе мужчина избил свою жену до полусмерти

24 сентября 2018, 09:44
Оба находили в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Орджоникидзевского района Уфы до полусмерти избил свою жену, сообщает пресс-служба МВД по РБ. Происшествие произошло во время пьяных посиделок пары 22 сентября.

35-летняя женщина была госпитализирована с тупой травмой живота и разрывом селезенки. По предварительным данным, пострадавшая распивала спиртные напитки со своим супругом. В какой-то момент между ними произошел конфликт и мужчина напал на жену с кулаками. 37-летний глава семьи сейчас находится в отделе полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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