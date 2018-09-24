В Уфе мужчина избил свою жену до полусмерти

35-летняя женщина была госпитализирована с тупой травмой живота и разрывом селезенки. По предварительным данным, пострадавшая распивала спиртные напитки со своим супругом. В какой-то момент между ними произошел конфликт и мужчина напал на жену с кулаками. 37-летний глава семьи сейчас находится в отделе полиции.