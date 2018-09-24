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В минздраве Башкирии начали проверку из-за лекарств, выброшенных у пионерлагеря

24 сентября 2018, 16:01
В Кармаскалинском районе республике на днях нашли стопки выброшенных лекарств, предназначенных для восстановления после пересадки органов.

В минздраве начали служебную проверку по факту обращения местного жителя, который рассказал об интригующей находке в социальных сетях. Напомним, 21 сентября мужчина собирал в лесу грибы и недалеко от детского лагеря увидел разбросанные упаковки с препаратами для восстановления организма после трансплантации органов. Информация о находке вызвала настоящий ажиотаж.

Как удалось выяснить позже, лекарства являются иммунодепрессивным средством, которое опускается только по рецепту врача. Оно предназначаетсмя для профилактики острого отторжения органа у больных после пересадки почки.

- Министерством здравоохранения РБ проводится служебная проверка по факту обнаружения лекарственных препаратов в неположенном для этого месте. Лекарственные препараты, которые необходимо утилизировать, актируются и сдаются организациям, которые имеют для этого специальную лицензию», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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