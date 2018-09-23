В Башкирии рядом с детским лагерем нашли лекарства для пересадки органов
Сегодня, 11:14ОбществоФото: ГТРК "Башкортостан"
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Находку обнаружили в Кармаскалинском районе республики.
По словам и снимкам очевидцам из соцсетей, упаковки с лекарствами для восстановления после трансплантации органов. Лекарства находились в 40 км от пионерского лагеря «Виктория», около леса. Препараты упакованы блоками. Их используют для трансплантации органов.
- Откуда эти лекарства в таком количестве, и что они делают в лесу? Последнее время очень часто мелькали новости о пропаже людей, — написал автор снимков в социальной сети.
Мужчина намерен обратиться в правоохранительные органы.
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