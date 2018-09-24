Проблемы птицеводства спровоцировали ухудшение ситуации в сельском хозяйстве Башкирии

- Есть надежда, что в четвертом квартале по итогам сбора и переработки урожая ситуация изменится в лучшую сторону. На это нужно обратить особое внимание, - сказал премьер-министр. – В любом случае плановый показатель 102,3% для сельского хозяйства меняться не будет.