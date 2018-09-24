Проблемы птицеводства спровоцировали ухудшение ситуации в сельском хозяйстве Башкирии

Сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании в правительстве премьер-министр Рустэм Марданов сообщил о падении показателей производства продукции сельского хозяйства в Башкирии.
По официальным данным, за январь-август текущего года производство сельхозпродукции в Башкирии снизилось на 2,4%. На этом показателе, по словам Рустэма Марданова, отразилось прекращение работы Башкирского птицеводческого комплекса имени М.Гафури, производившего индюшатину, а также сложности, возникшие в других птицеводческих хозяйствах.
- Есть надежда, что в четвертом квартале по итогам сбора и переработки урожая ситуация изменится в лучшую сторону. На это нужно обратить особое внимание, - сказал премьер-министр. – В любом случае плановый показатель 102,3% для сельского хозяйства меняться не будет.
По его словам, такие дополнительные меры, принятые для поддержки аграриев, как выделение из бюджета региона более 500 млн рублей на возмещение процентных ставок по краткосрочным кредитам и субсидирование части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования, должны стимулировать рост производства в сельскохозяйственной отрасли.