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В Башкирии за сутки в авариях погибли три человека и 19 получили травмы

23 сентября 2018, 13:25
Всего за сутки зарегистрировано 20 автомобильных аварий.

Как сообщил в своем блоге главный автоинспектор ГИБДД республики Динар Гильмутдинов, за этот период задержали 48 нетрезвых водителей, всего выявлено 2100 нарушений.

Утром в Хайбуллинском районе на 71 км дороги Сибай-Акъяр 35-летний местный житель за рулем «Опель Зафира» на участке дороги с левым поворотом не справился с управлением съехал с дороги, опрокинулся. От травм водитель скончался.

Вечером в девять часов в Краснокамском районе на 17 км Нефтекамск-Янаул столкнулись ВАЗ десятой модели, под управлением 27-летнего жителя Нефтекамска, и КаМАЗ, за рулем которого находился 45-летний мужчина. Водитель легковушки скончался на месте.

Около 23.00 в Ишимбайском районе на 41 км Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 27-летний житель Стерлитамака, сев пьяным за руль, опрокинул ВАЗ пятнадцатой модели. Пассажирка автомобиля, 39-летняя местная жительница, получила травмы, несовместимые с жизнью.

По всем ЧП проходят проверки сотрудниками ГИБДД по РБ.

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