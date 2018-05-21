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В Башкирии в двух авариях погибли два человека
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В Башкирии в двух авариях погибли два человека

Сегодня, 10:13ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: gibdd102.ru
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