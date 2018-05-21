В Башкирии в двух авариях погибли два человека

Вчера, 20 мая, два человека погибли на дорогах республики в результате аварий, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Вчера во втором часу дня в Иглинском районе на 1505 км автодороги «Самара-Уфа-Челябинск» столкнулись ВАЗ-2110, двигавшийся под управлением 64-летнего уфимца со стороны Челябинска в направлении Уфы, и встречный грузовик «Скания», за рулем которого находился водитель из Кировской области.

Фото: gibdd102.ru

- После удара легковой автомобиль отбросило в кювет, - сообщил Динар Гильмутдинов. - От полученных в аварии травм водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой.

Фото: gibdd102.ru

Через час в Альшеевском районе на пятом километре автодороги «Раевский-Ташлы» съехал в кювет и опрокинулся ВАЗ-2115 под управлением 41-летнего жителя Белебеевского района. Он от полученных травм скончался на месте аварии. Травмы получил 4-летний ребенок, находившийся в машине.