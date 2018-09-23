Рустэм Хамитов проверил качество питьевой воды в Октябрьском

– Была проблема: воды не хватало – раз, были перебои – два, качество воды было совсем плохое – три. Кроме того, перспектив развития по новым микрорайонам фактически не было, потому что не хватало воды. Сейчас построили новую систему водоснабжения. Вообще, для 100-тысячного города новый водозабор – это редкость сегодня. Это нам дало: первое – качество, второе – количество в достаточном объёме, третье – всё стало современное. В конечном итоге это инфраструктура, которая на долгие годы позволит городу развиваться, двигаться вперёд.