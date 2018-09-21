В Уфе показали выставку достижений тюремного хозяйства

Еще в тюремной системе Башкирии производятся автозаки – специальные машины для перевозки заключенных. Производятся они в Мелеузе. На производственную площадку привозится база – шасси с кабиной, например, с КАМАЗа или с ГАЗа – а дальше уже все делается у нас. Автозаки делаются не только для себя, но и на экспорт, в частности, их закупают в братской Кубе. А автомобили с изотермическим кузовом на базе ГАЗели, изготовленные также в Мелеузе, пользуются спросом и на гражданке.