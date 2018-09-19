В Башкирии в числе первых регионов появились исправительные центры

С 1 января 2017 года в России действует новый вид уголовного наказания – принудительные работы*.

К работам принуждают в специальных центрах – так называемых исправительных центрах. Это, конечно, не совсем новый вид тюрьмы (колонии), хотя именно в центрах и концентрируются те, кого принуждают работать. Всего их в России организовали в 11 регионах. А к 2020 году они будут повсеместно. Об этом сообщает информационное агентство «РИА-новости».

Как нам рассказали в пресс-службе УФСИН по Башкирии, наша республика в этом деле в числе первых – в числе тех 11 регионов, где начали организовываться такие центры. Точнее, участок исправительного центра. Находится он в Стерлитамаке на территории колонии-поселения.

Участок исправительного центра отделен от колонии, осужденные «колонисты» и осужденные к принудительным работам могут пересекаться только на работах. Наш участок рассчитан на 100 человек – 64 мужских «отделения» и 36 женских. Заполнен в настоящее время примерно наполовину или даже меньше.

Принудительные работы – это не лишение свободы. Осужденные носят обычную одежду, могут ездить, к примеру, в город. Но они не могут отказаться от работы, к которой их принуждают. Еще они не поражены в правах: имеют право голоса на разных голосованиях и выборах.