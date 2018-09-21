В Башкирии осудили мужчину за убийство, совершенное в 1997 году

13 июня 1997 года 19-летний молодой человек несколько раз ударил знакомого в спину ножом из-за неприязненных отношений. Мужчина, которому через три дня должно было исполниться 22 года, скончался на месте от полученных травм. Обвиняемый отнес тело в подвал, засыпал его песком и скрылся с места преступления.