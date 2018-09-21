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В Башкирии осудили мужчину за убийство, совершенное в 1997 году

21 сентября 2018, 11:30
Житель Бирска осужден за убийство, совершенное 20 лет назад, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

13 июня 1997 года 19-летний молодой человек несколько раз ударил знакомого в спину ножом из-за неприязненных отношений. Мужчина, которому через три дня должно было исполниться 22 года, скончался на месте от полученных травм. Обвиняемый отнес тело в подвал, засыпал его песком и скрылся с места преступления.

В 2016 году мужчина, будучи в пьяном состоянии, сообщил об убийстве своему знакомому, после чего они вместе рассказали об этом матери погибшего, которая и обратилась в полицию.

Подсудимый в ходу судебных разбирательств отказался признавать вину, исковые требования не признал, на прекращение уголовного дела за истечением сроков давности не согласился.

Суд назначил ему 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. От назначенного наказания из-за истечения срока давности от назначенного наказания был освобожден.

С мужчины взыскали 3 миллиона и 60 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и оплату услуг адвоката.

Судебная коллеги по уголовным делам ВС РБ оставила приговор без изменения.

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