В Уфе застройщик отобрал у собственника четверть участка под строительство

- Своим правом на спорный участок земли они не пользовались в течение 3-4 лет, и вдруг вспомнили о ней. Город нам выдал разрешение, у нас есть все права на строительство на этом участке. Я считаю, нашу проблему решит только суд, - прокомментировал один из соучредителей ООО «ЦентрИнвест» Игорь Цируль.