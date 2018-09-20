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В Уфе выступит группа «На-На»

20 сентября 2018, 15:15
В текущем году группа записывает новые модные и современные песни.

26 сентября с уникальным шоу «Новое и лучшее» в Уфе выступит группа «На-На», сообщает Kiwamarket.com.

Концерт пройдет в музыкальном ресторане «MusicHall27».

Группа «На-На» держится в шоу-бизнесе уже 30 лет. За это время не только сменились участники состава, но и были многочисленные эксперименты с репертуаром, звуком и аранжировками.

В текущем году группа записывает новые модные и современные песни, которые соответствуют молодежным трендам. В группе первые солисты все те же Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, но есть и новые участники – Михаил Игонин и Леонид Семидьянов.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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