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По факту взрыва газа в Башкирии возбуждено уголовное дело

20 сентября 2018, 11:42
Сейчас на место трагедии выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов.

По факту взрыва газа в жилом доме 20 сентября возбуждено уголовное дело «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Сейчас на место трагедии выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК.

Напомним, сегодня, 20 сентября, около семи часов утра в кирпичном четырехэтажном здании в поселке Улукулево произошел хлопок бытового газа. Есть информация о двух погибших, еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Сейчас продолжаются поисковые работы.

Одна квартира уничтожена полностью, остальные повреждены.

По предварительной причине, хлопок произошел из-за неисправности газового оборудования.

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