По факту взрыва газа в Башкирии возбуждено уголовное дело

Напомним, сегодня, 20 сентября, около семи часов утра в кирпичном четырехэтажном здании в поселке Улукулево произошел хлопок бытового газа. Есть информация о двух погибших, еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Сейчас продолжаются поисковые работы.