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Пассажирам авиакомпании «Россия» подадут блюда в эксклюзивном фарфоре

20 сентября 2018, 14:45
Для пассажиров авиакомпании "Россия", которые выбрали для перелетов класс “Бизнес”, подготовили линейку брендированного фарфора, столовых приборов и стеклянной посуды, сообщили в пресс-службе компании.

- Обновленная линейка внедрена на все рейсы авиакомпании, полностью заменив прежнюю посуду и столовые приборы, - говорится в сообщении.

Новая посуда для авиакомпании «Россия» произведена на предприятии “Башкирский фарфор” - одном из крупнейших в России заводов, специализирующихся на производстве профессионального ресторанного фарфора по европейским стандартам качества.

Для пассажира бизнес-класса предусмотрены тарелки, касалетки двух размеров для горячих блюд, закусок и десерта, персональные перечницы и солонки, чашки с блюдцами для горячих напитков, металлические приборы. В набор входят стеклянные бокалы и фужеры для предлагаемых в самолете напитков.

В компании пояснили, что при создании посуды состав подбирали специальным образом, в результате чего после обжига, который проводился при температуре 1,4 тысячи градусов, изделия становились особо прочными.

Кроме того, они получили высокую износоустойчивость благодаря уникальной формуле глазури. А из-за большой плотности глазурного слоя блюда остывают медленнее.

"Россия" входит в группу "Аэрофлот". География полетов перевозчика включает в себя более 130 направлений. В минувшем году "Россия" перевезла более 11 миллионов человек, закрепив за собой место в ТОП-3 российской гражданской авиации.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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