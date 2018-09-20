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Как россияне будут отдыхать в 2019 году

20 сентября 2018, 12:32
Одобрен проект постановления правительства РФ, закрепляющий порядок переноса отдыха в 2019 году.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект постановления правительства РФ, закрепляющий порядок переноса отдыха в 2019 году, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

В 2019 году планируются следующие дни отдыха:

  • с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
  • с 23 по 24 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • с 2 по 4 ноября.

Справка. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
  • 7 января – Рождество Христово;
  • 23 февраля – День защитника Отечества;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 1 мая – Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая – День Победы;
  • 12 июня – День России;
  • 4 ноября – День народного единства.
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